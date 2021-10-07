В столичном Кесклинне всем желающим раздают отражатели

Работники управы района Кесклинн и Кесклиннаского молодежного центра совместно с добровольцами из школ разместили сегодня во второй половине дня отражатели в 20 зеленых зонах и на игровых площадках района. Всего было развешено более 2000 отражателей. Места раздачи отражателей обозначены на карте.

”Раздача светоотражателей — это ежегодная кампания, с помощью которой мы привлекаем внимание к безопасности дорожного движения. Главное правило в темное время на улице — быть заметным и светоотражатель в этом большой помощник. Поэтому мы приглашаем всех прийти на одну из площадок и взять себе отражатель или принести свой”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Опыт управы района Кесклинн показывает, что отражателей обычно хватает лишь на несколько дней. Поэтому управа призывает другие учреждения и горожан принести свои отражатели на площадки.

”Призываем также жителей и работающие в Кесклинне организации сделать маленькое доброе дело и принести на площадки свои отражатели, чтобы поделиться с другими. Кампания продлится пока не закончатся отражатели”, — добавила старейшина района Кесклинн.

Места расположения отражателей:

1. Асула пыйк (Асула, 13)

2. Парк Лембиту (Лембиту, 5/Лаутери, 6)

3. Парк Фальги (Висмари, 4)

4. Детская площадка Торниде вяльяк

5. Детская площадка на углу Юурдевео, 15 / Кауба, 15

6. Детская площадка для малышей в Полицейском парке

7. Парк Койду (Койду, 112)

8. Детская площадка на ул. Пюссироху (рядом с Пюссироху, 10)

9. Парк Тийгивески (Юхкентали, 10)

10. Парк Туви (ул. Туви)

11. Парк Вайкне (Магазини, 26)

12. ул. Вильмси, 52с

13. Детская площадка Кадриоргского парка (у музея ”Мийамилла”)

14. Детская площадка за домом на ул. Иманта, 43

15. ул. Ластекоду, 32

16. Читательский уголок в Кадриорге (на углу улиц Койдула и Фельманни)

17. ул. Вейдеманни, 6а

18. ул. Вана-Келдримяэ, 1

19. Детская площадка в начале Рейди теэ

20. Детская площадка в конце Рейди теэ