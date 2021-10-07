07.10.2021, 20:22
Третью дозу вакцины в первоочередном порядке получат врачи, учителя и социальные работники(18)
Foto: Argo Ingver
Сегодня на совещании кабинета министров было принято решение, что бустерную дозу вакцины от COVID-19 будут предлагать не только пожилым и жильцам домов по уходу, но и работникам здравоохранения, сферы образования и социальным работникам, сообщило в среду вечером Министерство социальных дел.
Основное условие - если с момента завершения курса вакцинации прошло не менее шести месяцев.
"Мы позволим по прошествии шести месяцев вакцинироваться бустерной дозой также и работникам здравоохранения, сферы образования и социальным работникам. Чтобы гарантировать тесно контактирующим с группами риска людям максимальную защиту", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
"Важной целью правительства является также максимально безопасное контактное обучение для всех членов школьного коллектива", - добавил Кийк.
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