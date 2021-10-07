Третью дозу вакцины в первоочередном порядке получат врачи, учителя и социальные работники

Основное условие - если с момента завершения курса вакцинации прошло не менее шести месяцев.

"Мы позволим по прошествии шести месяцев вакцинироваться бустерной дозой также и работникам здравоохранения, сферы образования и социальным работникам. Чтобы гарантировать тесно контактирующим с группами риска людям максимальную защиту", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Важной целью правительства является также максимально безопасное контактное обучение для всех членов школьного коллектива", - добавил Кийк.

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