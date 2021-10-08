Здоровье
08.10.2021, 07:40

"Времени для раздумий осталось мало". Реаниматолог из Латвии — о дельта-штамме, "русской рулетке" и количестве вакцинированных среди больных

 
Лаура Дзерве
журналист
Foto: Viesturs Radovics, DELFI
"Угрожающая" — так оценивает сложившуюся ситуацию руководитель клиники Токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), реаниматолог-анестезиолог Олег Шуба. Сейчас в клинике, находящейся под его руководством, пациентами с Covid-19 занято 12 коек интенсивной терапии, "реанимация переполнена". Во время разговора с DELFI свободным остается одно место, но все меняется не по дням, а по часам.

"Не все люди адекватны и способны сотрудничать. <…> Некоторые спрашивают, можно ли теперь вакцинироваться. Сейчас уже поздно, они уже больны. <…> …это русская рулетка — ты никогда не знаешь, чем все это может закончиться. Очень хорошо, если повезет и переболеешь в легкой форме, но с тем же шансом можно переболеть и в тяжелой".

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