Мария Захарова рассказала, чего "добьются" в НАТО, высылая российских дипломатов

”Речь идет о последовательной линии НАТО. Видимо, скоро в Брюсселе не останется тех, кто сможет реально вести разговор на должном уровне с международным секретариатом альянса”, — сказала Захарова.

Она отметила, что неготовность НАТО к взаимодействию очевидна и Россия будет исходить из этого при проработке ответных мер.

По ее словам, численность российского постпредства уже сокращалась в 2015 и в 2018 годах. ”Видимо, именно этого натовцы и добивались”, — предположила Захарова.