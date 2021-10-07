07.10.2021, 19:41
Мария Захарова рассказала, чего "добьются" в НАТО, высылая российских дипломатов(30)
Foto: Roman Starapopov
После высылки из Брюсселя восьми российских дипломатов там может не остаться тех, кто сможет вести диалог, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге. Об этом сообщает РБК.
”Речь идет о последовательной линии НАТО. Видимо, скоро в Брюсселе не останется тех, кто сможет реально вести разговор на должном уровне с международным секретариатом альянса”, — сказала Захарова.
Она отметила, что неготовность НАТО к взаимодействию очевидна и Россия будет исходить из этого при проработке ответных мер.
По ее словам, численность российского постпредства уже сокращалась в 2015 и в 2018 годах. ”Видимо, именно этого натовцы и добивались”, — предположила Захарова.