"Рост цен особенно бьет по бедным". Вице-мэр Таллинна просит министра соцзащиты повысить ставки прожиточного минимума
”Резкое повышение стоимости электричества оказывает влияние на все сферы и общество в целом, но особенно болезненно оно затронуло испытывающих материальные трудности людей, — отметила Бетина Бешкина. — В сложное положение по разным причинам может попасть любой, и все заслуживают достойной жизни, но в первую очередь, следует обеспечить должный уровень жизни семьям с детьми. Бедность может оказать необратимое воздействие на детей — финансовые трудности семьи еще на протяжении многих лет могут влиять на их социальное поведение, развитие и душевное здоровье, а впоследствии — и на готовность к дальнейшей самостоятельной жизни”.
Представители государства отмечали, что на помощь населению должно прийти местное самоуправление, которое предоставит попавшим в затруднительное положение людям возможность получить пособие. В последние дни на государственном уровне говорилось также о формировании новой меры помощи за счет продажи квот на выброс CO2, что поддержало бы более широкую целевую группу, нежели исключительно получателей прожиточного пособия.
”Этот шаг необходим и его можно только приветствовать, но мы хотим подчеркнуть, что обеспечение адекватной границы прожиточного минимума и в этом случае останется по-прежнему необходимым”, — сказала вице-мэр.
Город Таллинн выплачивает своим оказавшимся в сложных условиях жителям как прожиточное пособие, так и пособие, зависящее от дохода. Например, в первой половине 2021 года были удовлетворены ходатайства на получение зависящих от дохода пособий, предназначенных на разные нужды, в объеме около 460 000 евро для 4820 человек. В этот период в Таллинне было удовлетворено 8111 заявлений о прожиточном пособии, о которых ходатайствовало 1944 семьи. В общей сложности объем выплаченного пособия составил около 2,5 млн евро. В отличие от общегосударственной тенденции, по сравнению с первым полугодием 2020 года, в столице выросло как число получающих прожиточное пособие и количество удовлетворенных ходатайств, так и сумма выплаченных пособий.
Также Бетина Бешкина обратила внимание на то, что получающие прожиточное пособие люди не являются некой гомогенной группой, и при стечении неблагоприятных обстоятельств практически любому человеку может понадобиться поддержка.
”Получатели пособия формируют срез общества: в большинстве своем это семьи, в которых кто-то потерял работу, затем семьи с детьми, главным образом — с одним родителем, а также семьи, в которых у кого-то имеется частичная или полная нетрудоспособность, а также семьи с пенсионерами”, — отметила вице-мэр.
Город Таллинн готов исполнять свою обязанность и всесторонне помогать жителям. Для того, чтобы предложить таллиннцам целесообразную помощь, город проводит анализ размера предельных ставок расходов на жилье, компенсируемых в рамках прожиточного пособия. При компенсации расходов на жилье учитываются 11 компонентов, связанных с расходами на жилье. В соответствии с Законом о социальном обеспечении, у местного самоуправления имеется возможность и также обязанность утверждать в рамках прожиточного пособия такие предельные ставки расходов на жилье, которые обеспечили бы достойные условия существования.
”Здесь следует обратить внимание на то, что даже если местное самоуправление выполнило свою задачу — привело в соответствие и утвердило уточненные предельные ставки для разных, связанных с расходами на жилье, статей расходов — у нуждающихся в помощи даже после компенсации расходов на жилье остается весьма скромная сумма в качестве прожиточного минимума”, — поясняет в своем обращении Бешкина.
Размер прожиточного минимума устанавливает Рийгикогу в государственном бюджете, и в данный момент он составляет 150 евро на единственного или первого члена семьи, для каждого последующего совершеннолетнего члена семьи — 80% от суммы, то есть 120 евро, для несовершеннолетних детей — 120%, или 180 евро. В последний раз ставку прожиточного минимума меняли в 2019 году.
Поэтому вице-мэр подчеркивает, что государству стоило бы взвесить в свете общего удорожания жизни и актуального сейчас повышения цен на электричество возможность пересмотра и повышения ставки прожиточного минимума, так как установленного сейчас минимума в 150 евро должно хватать и на питание, покупку лекарств, хозтоваров, одежды, услуг связи и товаров первой необходимости.
”Безусловно, рост стоимости электричества влияет на большинство этих статей расходов, из-за чего человеку еще сложнее справиться с повседневными тратами — это государство также должно иметь в виду при утверждении адекватного размера прожиточного минимума”, — подчеркнула вице-мэр.
Если опираться на данные Департамента статистики, минимальная продуктовая корзина стоит 104,9 евро в месяц. Если отталкиваться от этой суммы, то от прожиточного минимума остается 45,1 евро в месяц — этой суммы должно человеку хватить на бытовые нужды, транспортные расходы, покупку одежды и лекарств, оплату услуг телекоммуникации и пр.
”Как мне кажется, нет смысла рассуждать о том, как можно позволить себе разнообразное и здоровое питание на 105 евро в месяц, а также покрыть за счет оставшихся 45 евро все прочие затраты за исключением расходов на жилье, — обратила внимание на серьезность ситуации Бетина Бешкина. — Однако, к сожалению, это повседневная реальность для самой уязвимой части общества, у многих представителей которой нет необходимых навыков ведения повседневного быта”.