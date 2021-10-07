"Рост цен особенно бьет по бедным". Вице-мэр Таллинна просит министра соцзащиты повысить ставки прожиточного минимума

”Резкое повышение стоимости электричества оказывает влияние на все сферы и общество в целом, но особенно болезненно оно затронуло испытывающих материальные трудности людей, — отметила Бетина Бешкина. — В сложное положение по разным причинам может попасть любой, и все заслуживают достойной жизни, но в первую очередь, следует обеспечить должный уровень жизни семьям с детьми. Бедность может оказать необратимое воздействие на детей — финансовые трудности семьи еще на протяжении многих лет могут влиять на их социальное поведение, развитие и душевное здоровье, а впоследствии — и на готовность к дальнейшей самостоятельной жизни”.

Представители государства отмечали, что на помощь населению должно прийти местное самоуправление, которое предоставит попавшим в затруднительное положение людям возможность получить пособие. В последние дни на государственном уровне говорилось также о формировании новой меры помощи за счет продажи квот на выброс CO2, что поддержало бы более широкую целевую группу, нежели исключительно получателей прожиточного пособия.

”Этот шаг необходим и его можно только приветствовать, но мы хотим подчеркнуть, что обеспечение адекватной границы прожиточного минимума и в этом случае останется по-прежнему необходимым”, — сказала вице-мэр.

Город Таллинн выплачивает своим оказавшимся в сложных условиях жителям как прожиточное пособие, так и пособие, зависящее от дохода. Например, в первой половине 2021 года были удовлетворены ходатайства на получение зависящих от дохода пособий, предназначенных на разные нужды, в объеме около 460 000 евро для 4820 человек. В этот период в Таллинне было удовлетворено 8111 заявлений о прожиточном пособии, о которых ходатайствовало 1944 семьи. В общей сложности объем выплаченного пособия составил около 2,5 млн евро. В отличие от общегосударственной тенденции, по сравнению с первым полугодием 2020 года, в столице выросло как число получающих прожиточное пособие и количество удовлетворенных ходатайств, так и сумма выплаченных пособий.