Председателя украинской Верховной Рады отправили в отставку

Верховная Рада Украины отправила в отставку своего председателя Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 депутата на пленарном заседании в четверг, 7 октября. В частности, 215 голосов в поддержку этого решения дала фракция "Слуга народа", 20 - фракция "Батькивщина", шесть - "Голос", группы "За майбутне" и "Довира" - 19 и 18 голосов соответственно, шесть голосов - внефракционные депутаты. Фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержали отставку Разумкова.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.

Фракция партии "Слуга народа" в четверг выдвинула первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука на должность главы парламента, а главу партии Александра Корниенко - на пост вице-спикера вместо Стефанчука. Об этом спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук написала в своем Telegram-канале.

Зеленский: Разумков не является членом команды

Выступая в четверг с трибуны парламента, Разумков заявил о смене ценностных принципов, с которыми партия "Слуга народа" пришла к власти в 2019 году. "Принцип верховенства права и закона был изменен на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "кто не с нами - тот против нас", принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все, врагам - закон", а принцип, что "оффшоры для власти - позор" стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть", - сказал Разумков.

Он отметил, что "никогда не плыл по течению" и делать этого не намерен в дальнейшем. "Ни одна должность не стоит того самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей", - заявил Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 октября в Трускавце заявил, что у партии "Слуга народа" есть "миллион вопросов к председателю Верховной Рады". "Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, и он (Дмитрий Разумков. - Ред.) об этом говорит достаточно открыто", - сказал глава государства. При этом он назвал ситуацию, связанную с возможной отставкой спикера, внутрифракционной, и уточнил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии, в частности, в вопросе введения санкций "против Медведчука" или касательно борьбы с олигархами, но "он пошел другим путем".