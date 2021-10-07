"В Таллинне поездка не должна быть дороже 10 евро". Таксофирмы поддерживают ограничение расценок в часы пик

”Мы обсудили инициативу Taxigo по ограничению множителя в часы пик до 1,5 с членами нашей ассоциации и пришли к выводу, что ограничение цены в настоящее время необходимо, чтобы успокоить рынок, снизить нагрузку автомобилей и приблизить тарифы такси к обычным тарифам”, — сказал Рауль Калев, член правления Эстонской ассоциации таксофирм ( ETEL) .

"Многократные колебания цен на рынке такси никому не выгодны, потому что они в значительной степени манипулятивны и приводят к бессмысленным результатам”, — считает Калев.

”Клиент никогда не знает какой счёт его ожидает и остануться ли деньги на еду. Однако все водители, как правило, приходят поработать в приложениях на пару часов в день, одновременно и в определённом районе центра города, чтобы собрать максимум сливок. Представьте себе, если 3500 такси в 17.30 забирают клиентов из центра города Таллинна, доставляют их в любой спальный район, а затем молниеносно летят без клиента в ту же точку старта только потому, что там множитель на 2,5 раза! И так 10 раз подряд на протяжении 2,5 часов!

В результате загруженность в центре города только растёт, в пригороде нет такси. А в обычный непиковый день водители вообще не хотят выходить из дома. Бизнес-клиенты и другие люди с ограниченным бюджетом крайне разочарованы, потому что нет автомобилей, а также невозможно предугадать цену. В итоге возникает много ненужного стресса у обеих сторон, который можно уменьшить, если приблизить стандартные цены к ценам пика”, — говорит Калев.

По словам Калева, в сегодняшней рыночной ситуации особенно комичным кажется то, что если в часы пик заказать такси в таксофирме или на улице, то клиент может ездить по таксометру, как правило, значительно дешевле, чем заказав то же самое такси из какого-либо приложения. В то же время, по его словам, те же самые водители жаждут более высоких цен и предпочитают двух- или трехкратные множители цен. Водители ненавидят клиентов и любят множители.