Семнадцать таллиннских таксофирм поддерживают инициативу по ограничению расценок на поездки в часы пик.
”Мы обсудили инициативу Taxigo по ограничению множителя в часы пик до 1,5 с членами нашей ассоциации и пришли к выводу, что ограничение цены в настоящее время необходимо, чтобы успокоить рынок, снизить нагрузку автомобилей и приблизить тарифы такси к обычным тарифам”, — сказал Рауль Калев, член правления Эстонской ассоциации таксофирм (ETEL).
"Многократные колебания цен на рынке такси никому не выгодны, потому что они в значительной степени манипулятивны и приводят к бессмысленным результатам”, — считает Калев.
”Клиент никогда не знает какой счёт его ожидает и остануться ли деньги на еду. Однако все водители, как правило, приходят поработать в приложениях на пару часов в день, одновременно и в определённом районе центра города, чтобы собрать максимум сливок. Представьте себе, если 3500 такси в 17.30 забирают клиентов из центра города Таллинна, доставляют их в любой спальный район, а затем молниеносно летят без клиента в ту же точку старта только потому, что там множитель на 2,5 раза! И так 10 раз подряд на протяжении 2,5 часов!
В результате загруженность в центре города только растёт, в пригороде нет такси. А в обычный непиковый день водители вообще не хотят выходить из дома. Бизнес-клиенты и другие люди с ограниченным бюджетом крайне разочарованы, потому что нет автомобилей, а также невозможно предугадать цену. В итоге возникает много ненужного стресса у обеих сторон, который можно уменьшить, если приблизить стандартные цены к ценам пика”, — говорит Калев.
По словам Калева, в сегодняшней рыночной ситуации особенно комичным кажется то, что если в часы пик заказать такси в таксофирме или на улице, то клиент может ездить по таксометру, как правило, значительно дешевле, чем заказав то же самое такси из какого-либо приложения. В то же время, по его словам, те же самые водители жаждут более высоких цен и предпочитают двух- или трехкратные множители цен. Водители ненавидят клиентов и любят множители.
Как сказал Рауль Калев, таксофирмы исходят из того принципа, что поездка на такси стоимостью более 10 евро (+/- 2 евро) в Таллинне должна быть исключением, а не нормой. Например, днём можно приехать из центра в Ласнамяэ за 8 евро, а в пятницу вечером за 12 евро. ”Не смотря на то, что мы все, водители, приложения и таксофирмы, желаем выжить к концу дня и заработать деньги существует ещё один более важный показатель, чем комиссия, получаемая за каждую поездку, — сказал он.
”Если достаточно большое количество клиентов ненавидят водителей такси, а большое количество водителей такси ненавидят клиентов, как это, к сожалению, происходит сейчас, то мы должны признать, что где-то в наших бизнес-моделях допущены ошибки”, — считает таксист.
По словам Рауля Калева, ограничение цен на такси в Taxigo не приведёт к значительному сокращению услуг для большинства водителей, но им придётся совершать дополнительно 2–3 поездки каждый день, чтобы заработать ту же сумму денег. ”Есть те, для кого это не вариант, но есть и многие, кто спокойно согласится с этим, — отметил он. — У таксопарков обычно есть водители, которые делают эту работу полный рабочий день и более всего предпочитают стабильность".
Приложение Taxigo, которое работает в пяти странах мира и имеет долю рынка в Таллинне ориентировочно в 20%, объявило несколько дней назад, что ограничит множитель цен в часы пик в своем приложении до 1,5.
В Эстонскую Ассоциацию Таксофирм входят:
Eestimaa Тakso, Pärnu Takso, Reval Takso, Sõbra Takso, Krooni Takso, Bongo Takso, Q Takso, Raadiotakso, Amigo Takso, Euro Takso, Bristol Takso, Go Takso, Vatex Takso, Bristol Takso, Vaba Takso, Sinu Takso, Yes Takso.