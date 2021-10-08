На выходных в десяти школах Таллинна пройдет вакцинация

”В настоящее время обширные очаги инфекции наблюдаются среди учеников в 24 столичных школах, также зафиксировано множество единичных случаев заболевания. Несмотря на то, что заболевание не так опасно для детей, как для пожилых, обширное распространение инфекции оказывает влияние на заболевших детей, их семьи, близких, и, к сожалению, на учебный процесс. Вакцинация не исключает возможность заболевания, однако является эффективной мерой по сдерживанию распространения инфекции. К тому же, вакцинированные люди по большей части легче переносят заболевание, — сказала координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — На предстоящих выходных в школах будут вводить вторые дозы вакцины, однако мы надеемся, что на вакцинацию в школы придут и горожане, которые по каким-то причинам не сделали прививку ранее, или люди, которые переболели коронавирусом более шести месяцев назад”.

В субботу, 9 октября, с 10.00 до 15.00 можно пройти вакцинацию в Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи теэ, 19), а с 10.00 до 18.00 пункты вакцинации будут открыты в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ теэ, 28), Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42), Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187), Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68) и Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9).

В воскресенье, 10 октября, с 10.00 до 18.00 будет возможность пройти вакцинацию в гимназии Кристийне (Нымме теэ, 32) и Ласнамяэской гимназии (Паэ, 59).

Ученики могут вакцинироваться в любой школе, вне зависимости от того, где они обучаются. В школах могут получить прививку все желающие в возрасте от 12 лет, без предварительной регистрации.

При вакцинации в школах используется вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty. Услугу оказывают Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы в сотрудничестве со школьными медсестрами.