ВИДЕО | Кийк сообщил, когда начнут массовую вакцинацию населения бустерными дозами

В первоочередном порядке приоритет имеют группы риска, для который третья доза скоро будет доступна. Третью дозу им рекомендуют делать спустя полгода после завершения первого курса вакцинации.

Для основной массы населения этот срок составляет 8 месяцев. К примеру, многие педагоги и медицинские работники были вакцинированы в начале года, восемь месяцев у них уже истекли или скоро истекут.

Когда третий укол будет доступен для широких слоев населения (людей, не входящих в группы риска)? "В конце этого года и в течение нового года", — сказал Кийк и отметил, что в ближайшие месяцы медики сконцентрируются на группах риска — к примеру, на жильцах домов по уходу.

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