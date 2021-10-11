Осенние каникулы в Тарту

Все любители активного отдыха и приключений могут испытать себя на трассах крытого веревочного парка в Lõunakeskus . Парк расположен в крупнейшем торговом центре Южной Эстонии. При покупке комплексного билета (веревочный парк плюс спуск на тарзанке) вы получите скидку 30%, а также 10 бесплатных минут на скалодроме. Если же вы хотите почувствовать себя настоящим исследователем джунглей – добро пожаловать в Tartu Seikluspark . Здесь всем любителям приключений на каникулах предлагается скидка 20%.

Семейные пакеты предлагают и другие отели, а если вы не найдете подходящего предложения, то почему бы не составить отпускной пакет самостоятельно? Варианты размещения и контакты можно найти на сайте www.visittartu.com/ru в рубрике «Размещение», а возможности для проведения досуга и интересные события – в других рубриках нашего сайта. Отпускные пакеты в Тарту также предлагают многие туристические бюро.

Отель Pallas находится совсем рядом с торговыми центрами Tartu Kaubamaja, Kvartal и Tasku. Отель предлагает семейный пакет с размещением в двух отдельных номерах для детей и родителей, так что последние тоже смогут отдохнуть во время каникул. Кроме входных билетов в научный центр AHHAA и водный центр Aura, пакет также включает в себя сладкий сюрприз для детей и бесплатный завтрак в новом ресторане Humal.

Такие же комфортные отпускные пакеты для семей предлагают отели Hansahotell и Pallas : семейный пакет на одну ночь в отеле Hansahotell на четверых (2 взрослых и 2 детей) в апартаментах с отдельным входом. В стоимость входит посещение научного центра AHHAA, завтрак и сладкий сюрприз для детей.

Готовые пакеты от тартуских отелей – это удобный вариант для желающих быстро и без лишних хлопот организовать свой осенний отдых. Например, один из специальных пакетов включает в себя комфортное размещение в самом новом отеле Тарту под названием Sophia; в стоимость также входит посещение водного центра Aura и научного центра AHHAA. Пакет также содержит завтрак на шведском столе в ресторане Fii. Кроме того, отдых можно совместить с шопингом, поскольку отель располагается в торговом центре Tartu Lõunakeskus, где вас ждут не только магазины известных брендов, но и многочисленные рестораны, и настоящий крытый каток.

Если вы любите скорость и адреналин, не забудьте посетить центр мотоспорта Lange Motokeskus, поскольку уличная трасса работает только до конца школьных каникул. В октябре центр мотоспорта приготовил для посетителей специальное предложение 4=5. Это означает, что вы можете совершить пять заездов по цене четырех. Также в центре открыт круглогодичный крытый холл, где можно покататься на электрокартах.



Тартуский музей игрушек в дни школьных каникул открыт по специальному графику, включая понедельник и вторник с 11 до 14 часов. Также музей ждет посетителей в свои обычные часы работы – со среды по воскресенье с 11 до 18 часов.



Если вы посетите как минимум два заведения из следующего списка: Музей эстонского народа (ERM), научный центр AHHAA, Перевернутый дом, Центр ледникового периода, TYPA или V Spa, то вы получите один из билетов со скидкой 20%!

Для юных спортсменов школьного возраста до 19 лет на каникулах действуют скидки до 50% в различных зданиях Tartu Sport, а именно в спортивном холле A.Le Coq, на стадионе Тамме, а также спортивных холлах Туру и Варику.

И еще несколько интересных идей для школьных каникул

В тартуских театрах круглый год проходит множество спектаклей. Школьные каникулы не являются исключением. Репертуар театра «Ванемуйне» включает в себя представления всевозможных жанров театрального искусства. Мы рекомендуем два балета: “Neid oli kolm õde” по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры», а также новаторскую постановку «Лебединого озера» П. И. Чайковского. Если вы хорошо знаете английский язык, то вы без всяких проблем сможете посмотреть все оперы и балеты из театрального репертуара!