Глава канцелярии президента: в бюджете достаточно денег для обычной деятельности, дополнительных средств не нужно!

Среди политиков и чиновников начали ходить слухи, что канцелярия президента израсходовала весь свой годовой бюджет еще до 11 октября, когда Алар Карис должен приступить к выполнению президентских обязанностей. Соответственно, при таком раскладе на связанные с передачей власти расходы средств в бюджете не хватит.

Тийт Рийсало сообщил, что у канцелярии президента все еще осталось не использовано 1,38 млн евро, что составляет 34% от всего бюджета. Глава канцелярии заверил, что средств хватит и на передачу власти.

По его словам, расходы канцелярии на зарплаты в месяц в среднем составляют 150 000 евро.

Рийсало отметил, что не понимает, откуда взялись слухи о том, что денег нет. Почему именно Карис общался по телефону с премьер-министром Каей Каллас по вопросу бюджет, он не знает.

Рийсало добавил, что покидает пост главы канцелярии по своему собственному желанию, поэтому ему не причитается компенсация. Вся оставшаяся в бюджете сумма полностью перейдет к новому руководству канцелярии.