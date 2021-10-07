Новости Эстонии
07.10.2021, 16:10

Глава канцелярии президента: в бюджете достаточно денег для обычной деятельности, дополнительных средств не нужно!

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Tiit Riisalo ei oska arvata, kust kohast võis ajakirjandusele üldse selline vihje laekuda, et kantselei eelarves haigutavat aasta lõpuni tühjus.
Tiit Riisalo ei oska arvata, kust kohast võis ajakirjandusele üldse selline vihje laekuda, et kantselei eelarves haigutavat aasta lõpuni tühjus.
Foto: Priit Simson
Глава канцелярии президента Тийт Рийсало отчитался о состоянии бюджета канцелярии после того, как появилась информация о том, что канцелярия израсходовала предназначенный на год бюджет за 9 месяцев.

Среди политиков и чиновников начали ходить слухи, что канцелярия президента израсходовала весь свой годовой бюджет еще до 11 октября, когда Алар Карис должен приступить к выполнению президентских обязанностей. Соответственно, при таком раскладе на связанные с передачей власти расходы средств в бюджете не хватит.

Тийт Рийсало сообщил, что у канцелярии президента все еще осталось не использовано 1,38 млн евро, что составляет 34% от всего бюджета. Глава канцелярии заверил, что средств хватит и на передачу власти.

По его словам, расходы канцелярии на зарплаты в месяц в среднем составляют 150 000 евро.

Рийсало отметил, что не понимает, откуда взялись слухи о том, что денег нет. Почему именно Карис общался по телефону с премьер-министром Каей Каллас по вопросу бюджет, он не знает.

Рийсало добавил, что покидает пост главы канцелярии по своему собственному желанию, поэтому ему не причитается компенсация. Вся оставшаяся в бюджете сумма полностью перейдет к новому руководству канцелярии.

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