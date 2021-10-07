07.10.2021, 15:50
В результате поножовщины в Ласнамяэ тяжело пострадал мужчина. В преступлении подозревают женщину(3)
Foto: Andres Putting
В среду в Ласнамяэ в результате ножевого ранения тяжело пострадал 32-летний мужчина.
6 октября в полицию сообщили о найденном в Ласнамяэ на улице Палласти 32-летнем мужчине, который получил тяжелое ножевое ранение.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
В качестве подозреваемой в совершении преступления сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину.
Возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений,