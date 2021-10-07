ЧП и криминал
07.10.2021, 15:50

В результате поножовщины в Ласнамяэ тяжело пострадал мужчина. В преступлении подозревают женщину

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фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Andres Putting
В среду в Ласнамяэ в результате ножевого ранения тяжело пострадал 32-летний мужчина.

6 октября в полицию сообщили о найденном в Ласнамяэ на улице Палласти 32-летнем мужчине, который получил тяжелое ножевое ранение.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

В качестве подозреваемой в совершении преступления сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений,

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