Девушка дня. Фигуристка Елизавета Туктамышева: победила, несмотря на "нестабильность"

Дело в том, что на этапе Кубка России в Сызрани Туктамышева после короткой программы уступала Александре Трусовой, которая затем снялась с соревнований. В итоге Туктамышева одержала победу на турнире.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отметила, что хоть короткая программа ей и понравилась, она считает главной проблемой фигуристки нестабильность. ”Мы видим потрясающий триксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок. Хочется, чтобы она не допускала этих спадов” — цитирует Инну Гончаренко Лента.ру.

Как будет складываться карьера спортсменки дальше? И убеждает ли Лиза в олимпийских амбициях? Это мы поймем немного позже. А сейчас — давайте просто полюбуемся на очаровательную спортсменку.

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