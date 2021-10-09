Криминал в движении: в Эстонии девять пожизненно заключенных, которые наслаждаются благами открытой тюрьмы

Как пишет Eesti Ekspress, днем Очкаленко работает на таллиннской станции по сортировке мусора, а на ночь возвращается в тюрьму.

Перемещаться за пределами тюрьмы могут заключенные открытой тюрьмы. Именно этот факт и позволяет Очкаленко посещать своего отчима в Хаапсалу. И даже ходить там на охоту.

Советник по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ сообщила Delfi, что в открытых отделениях всех трех эстонских тюрем сейчас в общей сложности девять осужденных, отбывающих пожизненный срок.

"Осужденного на пожизненное заключение можно перевести в открытую тюрьму, если он отбыл в местах заключения 23 года. Может ли конкретный заключенный содержаться в открытой тюрьме, решается на основании анализа рисков", — сказала Сихтмяэ.

"При оценке рисков учитывается, прошел ли заключенный необходимое лечение, социальные программы и многое другое, на основании чего можно было бы сделать вывод о снижении риска совершения нового преступления", - пояснила она.

Электронный браслет — скорее исключение

Режим открытой тюрьмы позволяет заключенным за пределами тюрьмы работать, учиться, посещать врача, им могут разрешить и более дальние краткосрочные поезки. Пример последнего — случай с Очкаленко, которому позволили ездить к родственнику.

"На различных предприятиях, которые хотят взять их на работу, заключенные открытой тюрьмы трудятся обычно в рабочие дни, но, в зависимости от графика, бывает и в другое время, — рассказала Сихтмяэ. — Если надо, то на осужденного могут одеть электронный браслет, но, как правило, этого не делают",

Об Очкаленко еженедельник Eesti Ekspress узнал из своих источников. Государство имена заключенных, отбывающих пожизненное наказание в открытых тюрьмах, не обнародует. "Согласно закону, это закрытая информация", — добавила Сихтмяэ.

Всего в открытых отделениях тюрем отбывают наказание 152 осужденных.