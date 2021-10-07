Танзаниец Абдулразак Гурна награжден Нобелевской премией по литературе

Нобелевская премия по литературе 2021 года присуждена танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне. Имя победителя было объявлено в четверг, 7 октября, в Стокгольме.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.

Лауреаты премии прошлых лет



В 2020 году награда досталась американской поэтессе Луизе Глюк. В 2019 году премия была вручена сразу двум лауреатам: награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019 год — австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году премия по литературе не присуждалась из-за скандала в Шведской академии. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин — члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. В 2016 году премии был удостоен американский музыкант Боб Дилан, годом ранее — белорусская писательница Светлана Алексиевич.

С 1901 по 2020 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 117 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны.

Общей церемонии вручения Нобелевский премий опять не будет

8 октября, в последний день "нобелевской недели" в Осло назовут обладателя премии мира. 11 октября в Стокгольме объявят решение о присуждении премии в области экономики.

Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро). Как и в прошлом году, традиционная церемония вручения наград, обычно проводимая в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии, не состоится из-за пандемии. Вручение премий пройдет в странах, где живут лауреаты. Решение по Нобелевской премии мира, традиционно вручаемой в Осло, пока не принято.