07.10.2021, 15:12
ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне прямо на ходу взорвалась уборочная машина(1)
Сегодня после обеда центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Херне горит машина по уборке улиц. Один местный житель слышал также, как что-то взорвалось.
По прибытию спасателей уборочная машина горела открытым пламенем. Через 15 минут возгорание было взято под контроль. Люди в результате инцидента не пострадали.
Поскольку в результате пожара на дорогу пролилась жидкость из гидроаккумулятора, об этом сообщили Департаменту окружающей среды и фирме, занимающейся уборкой улиц.