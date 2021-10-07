Чемпионат мира: факты и статистика
Лучшим бомбардиром завершившегося мундиаля стал бразилец Феррао, забивший девять мячей. Второе место оставил за собой один из героев финального матча Пани Варела – автор дубля, принёсшего португальцам золотые медали, отличился в Литве восемь раз. Третье место в списке самых результативных футболистов разделили казахстанец Тайнан и испанец Адольфо, у обоих на счету по шесть голов. Россиянин Иван Чишкала и аргентинец Алан Бранди поразили ворота соперников по пять раз. Всего же за 52 матча чемпионата мира был забит 301 гол, таким образом, средняя результативность турнира составила 5,79 забитых мячей за игру.
Лучшим игроком чемпионата мира была признана звезда португальской сборной Рикардиньо, и это решение немного удивило болельщиков и специалистов, поскольку главным претендентом на этот приз все же считался партнёр Рики по сборной Пани Варела, оформивший «золотой дубль» в финале. Вероятно, Рикардиньо получил свою награду не за феноменально проведённый чемпионат мира, а за выслугу лет – в том, что он лучший португальский игрок своего поколения нет сомнений даже у самых законченных скептиков. Лучшим голкипером турнира был признан страж ворот аргентинской сборной Николас Сармиенто, что, впрочем, едва ли подсластило его горькую пилюлю после поражения в финале.
Чемпионат мира в Литве стал самым непосещаемым мундиалем за всю историю проведения турнира: в среднем на матчи пришло 1226 зрителей, причём этот показатель был существенно увеличен благодаря количеству зрителей на матче за третье место (6374) и на финале (8498). Аналитики называют несколько причин столь низкого уровня посещаемости главного футзального турнира планеты. Прежде всего, это продолжающаяся пандемия, и сложности, с которыми могли столкнуться болельщики при попытке приехать в Литву поддержать свою сборную. В частности, известно, что должно было приехать гораздо больше любителей футзала из России и Казахстана, но сложная эпидемиологическая ситуация помешала им осуществить задуманное. Кроме того, эксперты объясняют низкие цифры решением ФИФА отдать мундиаль Литве, которая не является футзальной страной, и проведение мирового форума всплеска интереса к этому виду спорта не вызвало.
Целиком рейтинг средней посещаемости чемпионатов мира выглядит следующим образом:
- Гватемала-2000 5601
- Бразилия-2008 5217
- Таиланд-2012 3083
- Испания-1996 2910
- Колумбия-2016 2679
- Нидерланды-1989 2163
- Тайвань-2004 1273
- Гонконг-1992 1258
- Литва-2021 1226
Также сразу же после окончания чемпионата мира был обновлён рейтинг национальных команд. Несмотря на лишь бронзовые медали, Бразилия вернула себе первую строчку (1794 очка), испанцы остались вторыми (1779), а аргентинцы опустились на третье место (1741). Новые чемпионы мира португальцы (1693 очка) сместили с четвёртого места россиян (1677), которые теперь лишь пятые. Отлично выступивший в Литве Казахстан остался на шестой позиции с 1601 очком.