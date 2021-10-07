Чемпионат мира: факты и статистика

Лучшим бомбардиром завершившегося мундиаля стал бразилец Феррао, забивший девять мячей. Второе место оставил за собой один из героев финального матча Пани Варела – автор дубля, принёсшего португальцам золотые медали, отличился в Литве восемь раз. Третье место в списке самых результативных футболистов разделили казахстанец Тайнан и испанец Адольфо, у обоих на счету по шесть голов. Россиянин Иван Чишкала и аргентинец Алан Бранди поразили ворота соперников по пять раз. Всего же за 52 матча чемпионата мира был забит 301 гол, таким образом, средняя результативность турнира составила 5,79 забитых мячей за игру.

Лучшим игроком чемпионата мира была признана звезда португальской сборной Рикардиньо, и это решение немного удивило болельщиков и специалистов, поскольку главным претендентом на этот приз все же считался партнёр Рики по сборной Пани Варела, оформивший «золотой дубль» в финале. Вероятно, Рикардиньо получил свою награду не за феноменально проведённый чемпионат мира, а за выслугу лет – в том, что он лучший португальский игрок своего поколения нет сомнений даже у самых законченных скептиков. Лучшим голкипером турнира был признан страж ворот аргентинской сборной Николас Сармиенто, что, впрочем, едва ли подсластило его горькую пилюлю после поражения в финале.