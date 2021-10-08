ФОТО | В Kaubamaja замечены странные махинации с ценниками. Магазин дает расплывчатые объяснения

Роман Кусма пишет в Facebook, что решил приобрести в Kaubamaja матери в подарок куртку, шарф и шапку. Когда он дома стал снимать с товара ценники, то заметил, что на одном из них есть и другая указанная цена, которая была замазана маркером.

Цифры можно было разобрать, и зачеркнутая цена составляла 29,95, а цена, по которой шапка была куплена — 39,99. Покупатель возмущен, так как цену повысили на целых 33%.

Кусма сообщил Delfi, что пытался сам связаться с магазином и получил от Kaubamaja ответ, что такой разницы в цене действительно не должно быть. По его словам, ему обещали компенсировать разницу в цене, но он не собирается ради десяти евро ехать обратно в магазин из другого города.

Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Kaubamaja Май-Лий Сиприа пояснила, что указанная на этикетке указана цена UVP 29,95 — это рекомендуемая производителем стоимость товара, которая может быть не предназначена для европейского рынка и может не соответствовать формирующейся конечной цене.

По ее словам, коронакризис повлиял и на модную индустрию: нарушена работа заводов, цены сырья и транспортировки дорожают иногда за считанные дни, поэтому установленная в момент заказа цена и сроки доставки, а также транспортные расходы, не отвечают тому, какой цена сформируется по прибытию в место назначения.

Сиприа подтвердила, что цена 39,99 соответствует цене, предназначенной для эстонского рынка.

Однако покупатель все равно не доволен. "Рекомендуемая цена производителя — обычная вещь, зачем Kaubamaja замазал ее маркером? На рынках бывают разные цены, и это обычно указано и на этикетке, но так скрывать старую цену — подозрительно", — считает он.