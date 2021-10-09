Ученые ТУ: у многих пожилых людей имеются аутоантитела, которые осложняют течение COVID-19

Докторант Института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Лийс Хальясмяги сказала на сегодняшней презентации исследования, что в активации и регуляции иммунной системы очень важную роль играют нейромедиаторы или цитокины, а именно — интерфероны 1 типа. ”Прежде всего они необходимы для противовирусной защиты, но также они вырабатываются, например, в ответ на бактерии, другие цитокины, а также аутоантитела”, — сказала Хальясмяги.

Ученые Тартуского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что в случае с многими аутоиммунными заболеваниями — например, волчанкой, но и COVID-19, — было описано появление аутоантител к этим интерферонам, если точнее — к интерферону альфа (IFNα). Эти аутоантитела связываются с рецепторами IFNα и нейтрализуют их биологическую активность, что приводит к подавлению первичного иммунитета в ответ на вирусную инфекцию.

В исследовании приняло участие 1000 пациентов с COVID-19, а также 464 пожилых пациента Клиники Тартуского университета и 239 здоровых людей. На первом этапе у 10% пациентов с тяжелым течением COVID-19 были обнаружены нейтрализующие аутоантитела ко всем 13 подтипам интерферона альфа (IFNα). ”Интересно, что эти нейтрализующие аутоантитела имелись в основном именно у мужчин и пожилых людей”, — отметила Хальясмяги. На следующем этапе было установлено, что у 11% пожилых людей в возрасте 65-96 лет имеются аутоантитела к IFNα. В возрастной группе от 0 до 64 лет это всего лишь 1%.

Таким образом, результаты исследования показывают, что у пациентов с волчанкой и COVID-19, а также у пожилых имеются нейтрализирующие аутоантитела к IFNα, что может оказывать влияние на активность и степень тяжести заболеваний.