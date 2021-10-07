Разработчики дигитальных рецептов сделали серьезную ошибку и приносят извинения

Оказалось, что Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) Министерства социальных дел, который занимается разработкой дигитальных рецептов и рецептурного центра, в понедельник случайно запустили работы по разработке в то время, когда аптеки были еще открыты. В результате продаже рецептурных лекарств была невозможно в течение определенного времени.

Если быть точнее, TEHIK решил начать работы над системой дигитальных рецептов сроком на час в понедельник в 20:00, когда большинство аптек еще работали. Работы длилась дольше запланированного на 20 минут.

Представитель TEHIK Карилин Эхленберг сообщила, что ошибка произошла при планировании изменений и оценке их влияния. Она заверила, что в будущем подобные работы будут запланированы на более позднее время.