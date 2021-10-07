Новости Эстонии
07.10.2021, 14:16

Разработчики дигитальных рецептов сделали серьезную ошибку и приносят извинения

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Foto: Arno Mikkor
К Delfi обратился читатель, который не смог в понедельник вечером приобрести в дежурной аптеке на Тынисмяги рецептурные лекарства, так как система дигитальных рецептов не работала в течение нескольких часов, и все это время лекарства было невозможно выкупить.

Оказалось, что Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) Министерства социальных дел, который занимается разработкой дигитальных рецептов и рецептурного центра, в понедельник случайно запустили работы по разработке в то время, когда аптеки были еще открыты. В результате продаже рецептурных лекарств была невозможно в течение определенного времени.

Если быть точнее, TEHIK решил начать работы над системой дигитальных рецептов сроком на час в понедельник в 20:00, когда большинство аптек еще работали. Работы длилась дольше запланированного на 20 минут.

Представитель TEHIK Карилин Эхленберг сообщила, что ошибка произошла при планировании изменений и оценке их влияния. Она заверила, что в будущем подобные работы будут запланированы на более позднее время.

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