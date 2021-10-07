ВИДЕО | Кая Каллас: у канцелярии президента за 9 месяцев закончились деньги. Это некрасиво

Кая Каллас сообщила, что Эстония получит от Евросоюза поддержку для инвестиций и зеленого поворота, но точная сумма пока неизвестна. Из плохих новостей — заражение коронавирусом растет и в Эстонии уже оранжевый уровень риска заболеваемости, добавила она.

Тем не менее научный совет сообщил, что во время третьей волны коронавируса не умерло ни одного инфицированного человека младше 60 лет, что подтверждает опасность вируса для старшего поколения.

Танель Кийк отметил, что сейчас целью является снизить нагрузку больниц. "Вирус распространяется, случаев заражения много, но в больницах в три раза меньше людей, чем во время предыдущей волны. Проще говоря, это означает, что вакцины работают", — добавил он.

Согласно данным, у вакцинированных людей вероятность заразиться коронавирусом и переболеть тяжелой формой болезни в три раза ниже, чем у невакцинированных.

Уже было введено коло 3000 дополнительных доз и доз эффективности, рассказал Кийк. Как считают эксперты, всему населения дозы эффективности не понадобятся.

Правительство начнет платить пособие тем домам по уходу, в которых будет вакцинировано как минимум 90% работников. Ходатайствовать о пособии модно будет с 1 декабря и оно составит 120 евро на человека.

Кийк попросил всех клиентов домов престарелых дать соглашение на вакцинацию от коронавируса и гриппа.

В обществе были дебаты касательно того, на чьи плечи должны ложиться расходы по лечению от коронавируса тех людей, кто был невакцинирован без причины. "Я считаю, что все должны получать помощь солидарно. После ДТП врач не станет спрашивать, был ли пристегнут ремень", — ответил Кийк.

Что же делать с ограничениями — ужесточать? По словам Кийка, это неустойчивое решение, которое было необходимо, когда не было вакцины: "Нет смысла ждать, когда правительство что-то запретит или ограничит, а стоит подумать, как при первой возможности вакцинироваться".