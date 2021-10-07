07.10.2021, 11:52
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Коронавирусные ограничения — снимать или ужесточать? Правительство рассказывает о ситуации в стране(12)
на русском языке!
На пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас, министр госадминистрирования Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт расскажут о ситуации с коронавирусом в стране. Смотрите пресс-конференцию с переводом на русский язык!
Кая Каллас сообщила, что Эстония получит от Евросоюза поддержку для инвестиций и зеленого поворота, но точная сумма пока неизвестна. Из плохих новостей — заражение коронавирусом растет и в Эстонии уже оранжевый уровень риска заболеваемости, добавила она.
Тем не менее научный совет сообщил, что во время третьей волны коронавируса не умерло ни одного инфицированного человека младше 60 лет, что подтверждает опасность вируса для старшего поколения.
Правительство начнет платить пособие тем домам по уходу, в которых будет вакцинировано как минимум 90% работников. Ходатайствовать о пособии модно будет с 1 декабря и оно составит 120 евро на человека.