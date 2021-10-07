В 2023 году пенсия вырастет на 20 евро

Внеочередное повышение пенсии назначили на начало 2023 года, одновременно с тем, когда будет освобождена от налогообложения средняя пенсия по старости.

После внеочередного повышения в 2023 году пенсия по старости человека с 44-летним рабочим стажем будет составлять около 611 евро, для сравнения — сейчас она составляет 552,38 евро.

Согалсно прогнозам, средняя пенсия по старости с 1 апреля 2023 года будет составлять около 654 евро.