07.10.2021, 11:29
В 2023 году пенсия вырастет на 20 евро(7)
Foto: Argo Ingver
Правительство одобрило законопроект, согласно которому в 2023 году пройдет внеочередное повышение пенсии на 20 евро.
Внеочередное повышение пенсии назначили на начало 2023 года, одновременно с тем, когда будет освобождена от налогообложения средняя пенсия по старости.
После внеочередного повышения в 2023 году пенсия по старости человека с 44-летним рабочим стажем будет составлять около 611 евро, для сравнения — сейчас она составляет 552,38 евро.
Согалсно прогнозам, средняя пенсия по старости с 1 апреля 2023 года будет составлять около 654 евро.