В 2023 году пенсия вырастет на 20 евро

Внеочередное повышение пенсии назначили на начало 2023 года, одновременно с тем, когда будет освобождена от налогообложения средняя пенсия по старости.

После внеочередного повышения в 2023 году пенсия по старости человека с 44-летним рабочим стажем будет составлять около 611 евро, для сравнения — сейчас она составляет 552,38 евро.

Согалсно прогнозам, средняя пенсия по старости с 1 апреля 2023 года будет составлять около 654 евро.

Кийк: центристы уже в третий раз проведут внеочередное повышение пенсий

Центристская партия перед парламентскими выборами обещала повысить пенсии во внеочередном порядке, что они и сделали, находясь в составе двух разных правительств, сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. На сегодняшнем заседании правительства на рассмотрении два принципиально важных законопроекта, цель которых — повышение благополучия пожилых людей.

Благодаря законопроектам с 1 января 2023 года внеочередное повышение пенсий составит 20 евро, кроме того, с 2023 года средняя пенсия по старости будет освобождена от подоходного налога.

”Повышению пенсии способствует также ежегодная индексация. Однако этого недостаточно. Поэтому, чтобы увеличить доходы пенсионеров, мы считаем необходимым внеочередное повышение пенсий и освобождение средней пенсии по старости от подоходного налога. В то же время необходимо уделять внимание пенсионерам, чьи доходы более низкие. Так, по предложению Центристской партии со следующего года пособие одиноко проживающего пенсионера вырастет со 115 до 200 евро. Его получателями являются 80 000 человек”, — сказал Кийк.

”Одним из приоритетов Центристской партии всегда являлось благополучие пожилых людей и достойные доходы пожилых людей. Мы провели внеочередное повышение пенсий в составе как прошлого, так и нынешнего правительства. В течение следующих двух лет средняя пенсия по старости благодаря индексации и внеочередному повышению вырастет более чем на 100 евро и составит 654 евро. Помимо этого, в 2023 году средняя пенсия по старости будет освобождена от подоходного налога”, — добавил Кийк.