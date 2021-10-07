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07.10.2021, 11:37

В этих секс-позах женщина получит сильный оргазм!

 
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Для женщины достижение оргазма может быть редким случаем, если поза для нее не та. Редкие пары спустя годы в постели могут экспериментировать с новыми позами и остаются преданными своей привычной позе. Что касается оргазмов, то женщины как плот, а мужчины как скоростные лодки. По данным исследований, для женщин важнее оргазм любимого, чем наслаждение их самих. Не изменилось это и десятилетиями и расхождение оргазмов по-прежнему властвует в спальне, причем во всем мире. 66 % мужчин достигают оргазма почти каждый раз, и лишь 43 % женщин наделены тем же.

В каких секс-позах женщина достигает мощного оргазма?

Если у тебя есть влагалище и ты предпочитаешь пенетративный секс, то наверняка знаешь, что достаточно трудно достичь такого оргазма, от которого будут дрожать ноги. По общему правилу, 75 % женщин нуждаются в стимуляции клитора, но при этом большинство поз оставляют клитор не при делах. Терапист Кристин Веббер написала книгу Get the Hapiness Habit, посвященную секс-позам для большего наслаждения любимой, и вот там то есть, чему поучиться!

1. Поза кошки

В этой позе женщина лежит на кровати, мужчина на ней. Если разница в весе между мужчиной и женщиной большая, то для женщины легче, если мужчина будет опираться на руки. Если мужчина в поднятом положении, то его пенис до конца в женщину не входит и корень пениса сильнее массирует вульву и клитор… предлагая тем самым приятную сенсацию, которая доведет до оргазма. Вибратор для пар доведет мужчину до конца и во время пенетрации будет жужжать на клиторе женщины. Поза кошки + вибратор для пар не оставит ни одну женщину без мощного оргазма.

2. Поза — свободна как птица

Мужчина лежит на спине, в женщина сидит на нем, спиной к мужчине. Женщина наклоняется спиной назад. В этой позе у мужчины свободный доступ к клитору женщины для сводящего с ума массажа. Т.н. типа швейцарского ножа, со сменными насадками вибраторы Wand для этого как нельзя лучшие помощники. Установи на вибратор Wand насадку для массажа клитора — и длины рук хватит для доведения любимой до оргазма.

3. Поза булавки

Женщина на животе, мужчина пенетрирует с зади. Так как бедра женщины не подняты, как в позе собаки, то и наслаждение она получит совсем иное. Мужчина может с легкостью гладить рукой клитор и вывести секс на следующий уровень. Многие женщины, занимаясь сексом именно в этой позе, достигли вместе с любимым своего первого мощного оргазма.

4. Поза ложки

Старая и добрая поза ложки никогда не подведет женщину. Многие женщины, конечно же, наслаждаясь пенетрацией на боку, до оргазма и не доходят, но те, которым мужчина в это же время массирует клитор, уважают шпонирование. Нанеси на клитор возбуждающее масло, которое сделает его еще более чувствительным и усилит оргазмы.

В спальне правильных или неправильных поз не бывает. Некоторым нравится более спортивный стиль, некоторые наслаждаются лишь одной позой. Для мужчины совершать толчки бедрами и в то же время массировать клитор — это хороший вызов. И это при том что, массируя рукой, женщине потребуется для оргазма 20-40 минут. Длительная любовная игра, как мы все это знаем, лишь помогает силе оргазмов. Для мужчин эротическая промышленность создала инструменты для предоставления женщине наслаждени — стимуляторы клитора. Смелых вам экспериментов и выметания пыли из спальни!

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Желаю всем шаловливых оргазмов!

Твоя
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