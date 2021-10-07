В этих секс-позах женщина получит сильный оргазм!

В каких секс-позах женщина достигает мощного оргазма?

Если у тебя есть влагалище и ты предпочитаешь пенетративный секс, то наверняка знаешь, что достаточно трудно достичь такого оргазма, от которого будут дрожать ноги. По общему правилу, 75 % женщин нуждаются в стимуляции клитора, но при этом большинство поз оставляют клитор не при делах. Терапист Кристин Веббер написала книгу Get the Hapiness Habit, посвященную секс-позам для большего наслаждения любимой, и вот там то есть, чему поучиться!

1. Поза кошки

В этой позе женщина лежит на кровати, мужчина на ней. Если разница в весе между мужчиной и женщиной большая, то для женщины легче, если мужчина будет опираться на руки. Если мужчина в поднятом положении, то его пенис до конца в женщину не входит и корень пениса сильнее массирует вульву и клитор… предлагая тем самым приятную сенсацию, которая доведет до оргазма. Вибратор для пар доведет мужчину до конца и во время пенетрации будет жужжать на клиторе женщины. Поза кошки + вибратор для пар не оставит ни одну женщину без мощного оргазма.

2. Поза — свободна как птица

Мужчина лежит на спине, в женщина сидит на нем, спиной к мужчине. Женщина наклоняется спиной назад. В этой позе у мужчины свободный доступ к клитору женщины для сводящего с ума массажа. Т.н. типа швейцарского ножа, со сменными насадками вибраторы Wand для этого как нельзя лучшие помощники. Установи на вибратор Wand насадку для массажа клитора — и длины рук хватит для доведения любимой до оргазма.

3. Поза булавки

Женщина на животе, мужчина пенетрирует с зади. Так как бедра женщины не подняты, как в позе собаки, то и наслаждение она получит совсем иное. Мужчина может с легкостью гладить рукой клитор и вывести секс на следующий уровень. Многие женщины, занимаясь сексом именно в этой позе, достигли вместе с любимым своего первого мощного оргазма.

4. Поза ложки