ФОТО И ВИДЕО | В Латвии открылись магазины Lidl, покупатели стоят в очередях

В рамках подготовки к открытию магазинов в Латвии Lidl инвестировала более 200 млн евро в строительство своих магазинов и логистического центра, а также в создание новых улиц, транспортных развязок, перекрестков, озеленения и различных улучшений окружающей инфраструктуры. Компания также создала более 2000 новых рабочих мест в Латвии.

Магазины Lidl в Латвии будут открыты каждый день с 8 до 22 часов.

Торжественное открытие сети магазинов и церемония перерезания ленточки во всех магазинах прошла утром 7 октября за несколько минут до 8 часов.

Магазин Lidl в Риге (Межциемс, улица Сергея Эйзенштейна, 81) открыли посол Германии в Латвии Кристиан Хельт, министр благосостояния Гатис Эглитис, мэр Риги Мартиньш Стакис и заместитель мэра Вилнис Кирсис.

Магазины Lidl будут располагаться в шести местах Риги — в Иманте, Золитуде, Плявниеки, Пурвциемсе, Дрейлини и Межциемсе, а по одному магазину будет в Лиепае, Вентспилсе, Тукумсе, Елгаве, Огре, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе.

Компания Lidl Latvija была зарегистрирована в октябре 2016 года, ее уставный капитал составляет 251,5 млн евро. Единственным владельцем компании является немецкая C E — Beteiligungs-GmbH.