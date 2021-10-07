07.10.2021, 10:54
Спасателям пришлось выехать на необычный вызов: в саду в бассейне плавал дикий зверь
Foto: Priit Simson
Спасателям Пыхьяского региона пришлось поспешить на помощь дикому животному, которое упало в бассейн в саду.
В среду в 20:30 жители деревни Тюрисалу в волости Харку заметил, что в бассейне в его саду плавает животное, похожее на енота, и сообщил в Центр тревоги.
Отреагировавшие на вызов спасатели выяснили, что это была енотовидная собака, которая по всей видимости, не специально решила искупаться в бассейне, а случайно упала туда.
Животное извлекли из воды и передали Эстонскому сообществу защиты диких животных.