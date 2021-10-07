07.10.2021, 13:31
Сборная России по американскому футболу выиграла матч чемпионата Европы после броска монетки
Российские спортсмены не смогли выехать на игру со сборной Чехии, запланированную на 4 сентября, из-за отсутствия виз. Чешская сторона выслала документы лишь через месяц после поданной 17 августа заявки.
Проблемы со сроками случились из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске. Международная федерация американского футбола приняла решение разделить ответственность между двумя командами и определить победителя с помощью жребия. Бросок монетки отдал победу России.