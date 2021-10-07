Другие виды
07.10.2021, 13:31

Сборная России по американскому футболу выиграла матч чемпионата Европы после броска монетки

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
pexels
Сборная России по американскому футболу выиграла матч чемпионата Европы после броска монетки. На поле команды не встречались. Об этом пишет Sports.ru.

Российские спортсмены не смогли выехать на игру со сборной Чехии, запланированную на 4 сентября, из-за отсутствия виз. Чешская сторона выслала документы лишь через месяц после поданной 17 августа заявки.

Проблемы со сроками случились из-за того, что контактное лицо чешской федерации находилось в отпуске. Международная федерация американского футбола приняла решение разделить ответственность между двумя командами и определить победителя с помощью жребия. Бросок монетки отдал победу России.

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