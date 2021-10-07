За сутки в Эстонии прибавилось 949 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 7 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 198 человек. Всего в больницах 242 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 169, или 69,8%, и с завершенным курсом вакцинации 73, или 30,2%, .

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 70-летний мужчина, 76-летний мужчина, 77-летняя женщина и 84-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 387 результатов теста, из которых 949 оказались положительными. Из получивших положительный тест 663 не были вакцинированы и 286 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 032 дозы вакцины, всего введено 1 381 575 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,4%.

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