В госбюджете спрятаны десятки миллионов евро политических инвестиций? Правительство построит на Хийумаа монумент свободы за полмиллиона

Председатель Центристской фракции Яанус Карилайд утверждает, что не стоит называть эти суммы крышевыми деньгами, так как это региональный приоритеты и социальные направления: "Назовем их деньгами с политической направленностью или же политическими инвестициями".

Карилайд перечислили приоритеты Центристской партии: поддержка одиноких пенсионеров, меры KredEx, финансирование Eesti film, крытые футбольные залы, железная дорога в Хаапсалу, монумент свободы на Хийумаа и остановка роста акцизов.

Министру финансов Кейт Пентус-Розиманнус из Партии реформ тоже не нравится термин "крышевые деньги". По ее словам, госбюджет содержит политические выборы правительства: например, рост зарплат, увеличение финансирования науки и программы психического здоровья.

Однако претензии оппозиции вызваны не в этими пунктами. Например, министр культуры Аннели Отт (Центристская партия), баллотирующаяся в избирательном округе Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа, направила миллион евро именно туда. Все суммы направлены на одноразовые расходы, но Отт называет их "регионально важными" и подчеркивает, что отстаивает интересы не только своего региона.

Через Министерство обороны 500 000 евро направлено на Хийумаа, где планируется поставить монумент свободы. Общество защиты старины Хийумаа планировало привлечь необходимую для строительства сумму через пожертвования, самоуправление и финансирование государство, но теперь правительство решило профинансировать строительство памятника в полном объеме. Карилайд отметил, что Хийумаа пока остается единственным уездом, где нет памятника в честь победы в Освободительной войне.