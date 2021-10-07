Реализация проекта Таллиннской больницы может подорожать на 30%

По словам Кылварта, городские власти в настоящее исходят из того, что 280 млн евро на строительство поступит из фондов ЕС, сообщили передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Если изначально сам город планировал вложить 100 миллионов, то теперь эта сумма увеличится из-за роста строительных цен.

Мэр надеется, что часть средств на строительство будет выделена из госбюджета. В целом же необходимо найти покрытие для недостающих 140 миллионов евро.

В настоящее время бюджет проекта Таллиннской больницы составляет 520 миллионов евро, более половины из которых должны поступить из Европейского союза.