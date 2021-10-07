Повышение цен на электроэнергию вызвало самый быстрый рост потребительских цен за последние 13 лет

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, сравнении с сентябрем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание на 74,5% поступившего в дома электричества, что составило треть от общего изменения индекса.

”Из коммунальных услуг большое влияние имело также подорожание трубопроводного газа на 30,1% и аренды жилья — на 10%. Значительное влияние на изменение индекса по-прежнему оказывало повышение цен на моторное топливо: бензин был дороже на 19% и дизельное топливо — на 28,5%. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (79,3%), свежие овощи (30,7%) и различные пищевые растительные масла (14%)”, — добавила Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен выше 6,6% в сравнении с тем же месяцем предыдущего года последний раз наблюдалось в декабре 2008 года, когда оно составило 7,0%.

В сравнении с августом на индекс потребительских цен повлияло в основном повышение цен на жилищные услуги. Поступившее в дома электричество за месяц подорожало на 23,6% и трубопроводный газ — на 12,7%. Значительное влияние на изменение индекса оказало также завершение льготных продаж одежды и обуви, а также некоторое снижение цен на картофель, свежие фрукты и овощи.