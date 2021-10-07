Слова Путина помогли сбить стремительный рост цен на газ в Европе

В течение дня фьючерсы на газ опускались ниже 1200 долларов. Минимальная цена была зафиксирована на отметке в 1197,64 доллара — это на 14% ниже расчетной цены вторника.

28 сентября цены на газ в Европе установили исторический рекорд, впервые превысив 1 тысячу долларов за тысячу кубометров. С тех пор цены продолжали стремительно расти.

"Обещания Путина помогают успокоить бурю"

Рынки охладили слова Путина о том, что Россия может превысить свои контрактные обязательства по поставкам газа Европе, пишут агентство Блумберг и газета Financial Times.

Вице-премьер Александр Новак на совещании с Путиным в среду говорил, что биржевые цены на газ не отражает реальную ситуацию, поскольку тут не обошлось "без спекулятивных подходов".

Путин же призвал "Газпром" "подумать о возможном увеличении предложения на рынке". "Но сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите. Я с вами согласен. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, — прокомментировал рекордные цены на газ российский президент. — Потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события".

Он также поручил обеспечить соблюдение всех контрактных обязательств "Газпрома" по транзиту российского газа через территорию Украины. По его выражению, не нужно подрывать доверие к российской газовой монополии и "не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями".

Увеличить поставки в Европу, которая сейчас остро нуждается в газе, за счет транзита через Украину можно, признал Путин. "Только для "Газпрома" это в убыток", — объяснил он, почему этого не будет. Главная причина, по его словам, в изношенности украинской газотранспортной системы": "Не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть".