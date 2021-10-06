Великая серия Италии прервалась на 37 играх без поражений. Всё из-за российского арбитра

С тех пор команда Роберто Манчини провела 37 матчей без поражений, установив тем самым мировой рекорд.

В матче в среду ключевым стал эпизод в конце первого тайма, когда российский судья Сергей Карасев показал вторую желтую карточку игроку итальянцев Серджио Бонуччи, оставив чемпионов Европы вдесятером. Уже через 4 минуты после этого Италия пропустила второй гол.

Прежний мировой рекорд продолжительности серии без поражений установила Бразилия, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993 по 1996 год. Потом Испания также не уступала в 35 играх с 2007 по 2009 год.