07.10.2021, 02:14
Великая серия Италии прервалась на 37 играх без поражений. Всё из-за российского арбитра
Фото: Scanpix
Сборная Италии уступила Испании в полуфинале Лиги наций (1:2). Это первое поражение итальянской национальной команды с 10 сентября 2018 года, когда она проиграла Португалии в матче Лиги наций (0:1).
С тех пор команда Роберто Манчини провела 37 матчей без поражений, установив тем самым мировой рекорд.
В матче в среду ключевым стал эпизод в конце первого тайма, когда российский судья Сергей Карасев показал вторую желтую карточку игроку итальянцев Серджио Бонуччи, оставив чемпионов Европы вдесятером. Уже через 4 минуты после этого Италия пропустила второй гол.
Прежний мировой рекорд продолжительности серии без поражений установила Бразилия, которая не проигрывала на протяжении 35 матчей с 1993 по 1996 год. Потом Испания также не уступала в 35 играх с 2007 по 2009 год.