СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии сразится с белорусами

В матчах на Кубок Балтии, который проходил летом, обыграли Литву (1:0) и Латвию (2:1) и в товарищеском матче Финляндию (1:0). В сентябре ожидаемо проиграли Бельгии (2:5), показав интересный футбол, но потом уступили в товарищеском матче Северной Ирландии (0:1). А в последней на данный момент официальной игре сыграли в ничью на выезде против крепкого Уэльса (0:0).

Первая игра состоится в Таллинне против сборной Беларуси. На старте нынешнего цикла было зафиксировано поражение от этого соперника на выезде со счетом 2:4, но выступали эстонцы на фоне заражения ковидом. Сейчас появляется хороший шанс, реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками.

В составе сборной Эстонии есть две потери: Рагнар Клаван и Рауно Саппинен. Капитан и центральный защитник Клаван перебрался в этом сезоне из Италии в эстонский "Пайде". Клаван в августе переболел коронавирусом, поэтому пока после матчей еще ощущает усталость. Рауно Саппинен выбыл из-за травмы плеча, и это более ощутимая потеря, так как нападающий "Флоры" сейчас в прекрасной форме. Остальные основные футболисты сборной Эстонии в строю, что радует. Это опытнейший Константин Васильев, а также Хенри Аниер, Эрик Сорга, Карол Метс.

У сборной Беларуси, с учетом положительного теста на наличие вируса COVID-19 Георгия Кондратьева, временно исполнять обязанности главного тренера будет Олег Радушко. В сентябре сборная Белоруссии проиграла все три игры: Чехии (0:1), Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1).

Футбольная ассоциация напоминает всем болельщикам, что на стадион стоит приехать заранее, так как перед стадионом будет много интересного и проход на стадион займет больше времени. Все болельщики должны будут предъявить COVID-документ и подтвердить личность.

Начало матча в 21.45.