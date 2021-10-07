Футбол
07.10.2021, 15:10

Сборная Эстонии по футболу сыграет два домашних матча в отборе к чемпионату мира 2022 в Катаре

 
Eesti koondis sai teise kaotuse järjest. Seekord jäi puudu rünnakuteravust. Eelkõige viimases söödus, nii et pall ei jõudnud ründajateni (pildil Erik Sorga) ohtlikus positsioonis.
Eesti koondis sai teise kaotuse järjest. Seekord jäi puudu rünnakuteravust. Eelkõige viimases söödus, nii et pall ei jõudnud ründajateni (pildil Erik Sorga) ohtlikus positsioonis.
Foto: Margus Pahv
Национальная сборная Эстонии потихоньку набирает форму, после нескольких поражений на фоне заражений коронавирусом.

В матчах на Кубок Балтии, который проходил летом, обыграли Литву (1:0) и Латвию (2:1) и в товарищеском матче Финляндию (1:0). В сентябре ожидаемо проиграли Бельгии (2:5), показав интересный футбол, но потом уступили в товарищеском матче Северной Ирландии (0:1). А в последней на данный момент официальной игре сыграли в ничью на выезде против крепкого Уэльса (0:0).

Первая игра состоится в Таллинне против сборной Беларуси. На старте нынешнего цикла было зафиксировано поражение от Белоруссии на выезде со счетом 2:4, но выступали эстонцы на фоне заражения ковидом. Сейчас появляется хороший шанс, реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками.

Вторая игра снова против валлийцев, которые точно захотят реабилитироваться за неожиданные и обидные для них 0:0.

В составе сборной Эстонии есть две потери: Рагнар Клаван и Рауно Саппинен. Капитан и центральный защитник Клаван перебрался в этом сезоне из Италии в эстонский "Пайде". Клаван в августе переболел коронавирусом, поэтому пока после матчей еще ощущает усталость. Рауно Саппинен выбыл из-за травмы плеча, и это более ощутимая потеря, так как нападающий "Флоры" сейчас в прекрасной форме. Остальные основные футболисты сборной Эстонии в строю, что радует. Это опытнейший Константин Васильев, а также Хенри Аниер, Эрик Сорга, Карол Метс.

У сборной Беларуси, с учетом положительного теста на наличие вируса COVID-19 Георгия Кондратьева, временно исполнять обязанности главного тренера будет Олег Радушко. В сентябре сборная Белоруссии проиграла все три игры: Чехии (0-1), Уэльсу (2-3) и Бельгии (0-1).

Футбольная ассоциация напоминает всем болельщикам, что на стадион стоит приехать заранее, так как перед стадионом будет много интересного и проход на стадион займет больше времени. Все болельщики должны будут предъявить COVID-документ и подтвердить личность.

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