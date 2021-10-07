Футбол
07.10.2021, 15:10

ПРЯМО СЕЙЧАС | Сборная Эстонии захватила преимущество в матче с белорусами, но не может забить

 
Eesti koondis sai teise kaotuse järjest. Seekord jäi puudu rünnakuteravust. Eelkõige viimases söödus, nii et pall ei jõudnud ründajateni (pildil Erik Sorga) ohtlikus positsioonis.
Eesti koondis sai teise kaotuse järjest. Seekord jäi puudu rünnakuteravust. Eelkõige viimases söödus, nii et pall ei jõudnud ründajateni (pildil Erik Sorga) ohtlikus positsioonis.
Foto: Margus Pahv
Сегодня, в рамках отборочного этапа к чемпионату мира в Катаре, на таллиннском стадионе "А. Ле Кок Арена"
в 21.45 начался матч, в котором сборная Эстонии играет с национальной командой Беларуси.

Первый тайм прошел под диктовку эстонской команды, однако подопечным Томаса Хэберли не удалось открыть счет.

Эстония — Беларусь 0:0 (первый тайм)
8 октября, 21.45, ”А Ле Кок Арена”
Эстония — Хейн, Кууск, Паскочий, Тамм, Метс, Крейда, Синявский, Васильев, Аньер, Сорга, Кяйт.
Беларусь — Павлюченко, Бордачев, Юденков, Бегунов, Шевченко, Яблонский, Быков, Климович, Селява, Соловей, Лисакович.

ДО МАТЧА

На старте нынешнего цикла было зафиксировано поражение от этого соперника на выезде со счетом 2:4, но выступали эстонцы на фоне заражения ковидом. Сейчас появляется хороший шанс, реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками.

В составе сборной Эстонии есть две потери: Рагнар Клаван и Рауно Саппинен. Капитан и центральный защитник Клаван перебрался в этом сезоне из Италии в эстонский "Пайде". Клаван в августе переболел коронавирусом, поэтому пока после матчей еще ощущает усталость. Рауно Саппинен выбыл из-за травмы плеча, и это более ощутимая потеря, так как нападающий "Флоры" сейчас в прекрасной форме. Остальные основные футболисты сборной Эстонии в строю, что радует. Это опытнейший Константин Васильев, а также Хенри Аниер, Эрик Сорга, Карол Метс.

У сборной Беларуси, с учетом положительного теста на наличие вируса COVID-19 Георгия Кондратьева, временно исполнять обязанности главного тренера будет Олег Радушко. В сентябре сборная Белоруссии проиграла все три игры: Чехии (0:1), Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1).

Футбольная ассоциация напоминает всем болельщикам, что на стадион стоит приехать заранее, так как перед стадионом будет много интересного и проход на стадион займет больше времени. Все болельщики должны будут предъявить COVID-документ и подтвердить личность.

Начало матча в 21.45.

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