Футбол
07.10.2021, 15:10

КАК ЭТО БЫЛО | Сборная Эстонии одержала победу над Беларусью

 
Eesti koondis sai teise kaotuse järjest. Seekord jäi puudu rünnakuteravust. Eelkõige viimases söödus, nii et pall ei jõudnud ründajateni (pildil Erik Sorga) ohtlikus positsioonis.
Eesti koondis sai teise kaotuse järjest. Seekord jäi puudu rünnakuteravust. Eelkõige viimases söödus, nii et pall ei jõudnud ründajateni (pildil Erik Sorga) ohtlikus positsioonis.
Foto: Margus Pahv
Сегодня, в рамках отборочного этапа к чемпионату мира в Катаре, на таллиннском стадионе "А. Ле Кок Арена"
в 21.45 начался матч, в котором сборная Эстонии играет с национальной командой Беларуси.

Первый тайм прошел под диктовку эстонской команды, однако подопечным Томаса Хэберли не удалось открыть счет.

На 12-й минуте второго тайма эстонской команде все же удалось воплотить преимущество в забитый гол. В упор головой ворота Павлюченко расстрелял Эрик Сорга.

Белорусам не удалось переломить ход поединка, преимуществом продолжили владеть хозяева поля. И в компенсированное время второй гол забил Сергей Зенев.

Эта победа стала первой для команды под руководством нового тренера. У сборной Эстонии 4 набранных очка после 5 проведенных матчей.

Эстония — Беларусь 2:0 (0:0)
8 октября, 21.45, ”А Ле Кок Арена”
1:0 – 57 Сорга, 2:0 – 90 Зенев.
Эстония – Хейн, Кууск, Паскочий (Калласте, 87), Тамм, Метс, Крейда, Синявский (Тенисте, 81), Васильев, Аньер (Оямаа, 81), Сорга (Зенев, 70), Кяйт.
Беларусь – Павлюченко, Бордачев (Побудей, 66), Юденков, Бегунов (Антилевский, 81), Шевченко (Печенин, 66), Яблонский (Лисакович, 81), Быков, Климович, Селява, Соловей (Седько, 46), Лисакович.
Предупреждения:
Аньер (52), Паскочий (59), Крейда (73), Лисакович (84).

ДО МАТЧА

На старте нынешнего цикла было зафиксировано поражение от этого соперника на выезде со счетом 2:4, но выступали эстонцы на фоне заражения ковидом. Сейчас появляется хороший шанс, реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками.

В составе сборной Эстонии есть две потери: Рагнар Клаван и Рауно Саппинен. Капитан и центральный защитник Клаван перебрался в этом сезоне из Италии в эстонский "Пайде". Клаван в августе переболел коронавирусом, поэтому пока после матчей еще ощущает усталость. Рауно Саппинен выбыл из-за травмы плеча, и это более ощутимая потеря, так как нападающий "Флоры" сейчас в прекрасной форме. Остальные основные футболисты сборной Эстонии в строю, что радует. Это опытнейший Константин Васильев, а также Хенри Аниер, Эрик Сорга, Карол Метс.

У сборной Беларуси, с учетом положительного теста на наличие вируса COVID-19 Георгия Кондратьева, временно исполнять обязанности главного тренера будет Олег Радушко. В сентябре сборная Белоруссии проиграла все три игры: Чехии (0:1), Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1).

Футбольная ассоциация напоминает всем болельщикам, что на стадион стоит приехать заранее, так как перед стадионом будет много интересного и проход на стадион займет больше времени. Все болельщики должны будут предъявить COVID-документ и подтвердить личность.

Начало матча в 21.45.

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