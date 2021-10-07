КАК ЭТО БЫЛО | Сборная Эстонии одержала победу над Беларусью

Первый тайм прошел под диктовку эстонской команды, однако подопечным Томаса Хэберли не удалось открыть счет.

На 12-й минуте второго тайма эстонской команде все же удалось воплотить преимущество в забитый гол. В упор головой ворота Павлюченко расстрелял Эрик Сорга.

Белорусам не удалось переломить ход поединка, преимуществом продолжили владеть хозяева поля. И в компенсированное время второй гол забил Сергей Зенев.

Эта победа стала первой для команды под руководством нового тренера. У сборной Эстонии 4 набранных очка после 5 проведенных матчей.

Эстония — Беларусь 2:0 (0:0)

8 октября, 21.45, ”А Ле Кок Арена”

1:0 – 57 Сорга, 2:0 – 90 Зенев.

Эстония – Хейн, Кууск, Паскочий (Калласте, 87), Тамм, Метс, Крейда, Синявский (Тенисте, 81), Васильев, Аньер (Оямаа, 81), Сорга (Зенев, 70), Кяйт.

Беларусь – Павлюченко, Бордачев (Побудей, 66), Юденков, Бегунов (Антилевский, 81), Шевченко (Печенин, 66), Яблонский (Лисакович, 81), Быков, Климович, Селява, Соловей (Седько, 46), Лисакович.

Предупреждения:

Аньер (52), Паскочий (59), Крейда (73), Лисакович (84).

ДО МАТЧА

На старте нынешнего цикла было зафиксировано поражение от этого соперника на выезде со счетом 2:4, но выступали эстонцы на фоне заражения ковидом. Сейчас появляется хороший шанс, реабилитироваться за поражение перед своими болельщиками.

В составе сборной Эстонии есть две потери: Рагнар Клаван и Рауно Саппинен. Капитан и центральный защитник Клаван перебрался в этом сезоне из Италии в эстонский "Пайде". Клаван в августе переболел коронавирусом, поэтому пока после матчей еще ощущает усталость. Рауно Саппинен выбыл из-за травмы плеча, и это более ощутимая потеря, так как нападающий "Флоры" сейчас в прекрасной форме. Остальные основные футболисты сборной Эстонии в строю, что радует. Это опытнейший Константин Васильев, а также Хенри Аниер, Эрик Сорга, Карол Метс.