Производитель Rõngu Pagar вводит потребителей в заблуждение относительно состава популярного продукта?

На это противоречие обратила внимание Марге Тава, так называемый добровольный “продуктовый полицейский”, которая делится положительными и отрицательными результатами своих “расследований” на странице Fuudish в Facebook. Марге пишет, что купила шоколадное печенье от Rõngu Pagar, и так как уже покупала его и раньше, то не стала читать состав в магазине.

По старой привычке дома она открыла упаковку и сильно удивилась.