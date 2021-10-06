В четверг в столичном Кристийне будет работать правовая аптека
Помощь можно будет получить по вопросам семейного права, алиментов, права наследования, нотариальных услуг, трудового права, исполнительного производства, проблематике квартирных товариществ, защите прав потребителя, банкротного производства (как юридических, так и физических лиц), обращения в суд и пр.
”Мы приглашаем всех нуждающихся в помощи, консультации будут проводиться как на эстонском, так и русском языке, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. — Бесплатную правовую помощь будут оказывать профессионалы, в их число входят представители советов адвокатуры и защиты прав потребителей, судебный исполнитель, нотариусы, правовой советник Союза квартирных товариществ”.
Клиенты будут обслуживаться в порядке живой очереди, предварительная регистрация не нужна. Бесплатная правовая помощь оказывается вакцинированным клиентам, а также тем, кто предъявит справку о перенесенном заболевании или же имеющим действующий результат негативной пробы на COVID-19.
Подробную информацию о правовой аптеке можно получить на домашней страничке Эстонского союза юристов www.juristideliit.ee или по телефонным номерам: 631 3002 и 631 4466. Со списком консультантов, которые в этот раз будут работать в правовой аптеке, можно ознакомиться здесь.