ВАЖНО | Госкомиссия дала рекомендации по бустерной дозе вакцины против COVID-19(3)
По мнению экспертов, для предотвращения серьезных случаев COVID-19 и, как следствие, перегрузки системы здравоохранения, необходимо продолжать уделять внимание вакцинации людей, которые еще не были вакцинированы. Бустерную дозу эксперты рекомендуют людям старше 65 лет, и всем жителям домов попечения от 18 лет не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации.
Комиссия считает, что бустерная доза может быть предложена остальному населению от 18 лет не ранее, чем через восемь месяцев после окончания курса первичной вакцинации. Независимо от того, какая вакцина вводилась людям ранее, в качестве бустерной дозы комиссия рекомендует вакцину Pfizer/BioNTech.
”По мнению экспертов, в настоящее время основное внимание следует уделять вакцинации людей, которые еще не были вакцинированы, особенно пожилых людей. Это люди, которые с наибольшей вероятностью серьезно заболеют, если заразятся, и будут нуждаться в стационарном лечении, — сказала Хейди Аласепп, глава экспертной комиссии по иммунопрофилактике, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения. — Бустерные дозы рекомендованы комиссией людям людям старше 65 лет, и всем жителям домов попечения от 18 лет не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Этим целевым группам государство также предлагает бесплатную вакцинацию против гриппа. По мнению экспертов, две вакцины можно вводить с любым интервалом, даже в один и тот же день”.
Людям старше 65 лет бустерные дозы COVID-19 будут предоставляться в первую очередь центрами здоровья, жителям домов попечения — медсестринской помощью.
В случае так называемых третьих доз комиссия рекомендует различать дополнительные и бустерные дозы. Дополнительные дозы потребуются для завершения курса вакцинации людям с тяжелым иммунодефицитом, у которых не выработалось достаточной защиты после двух доз (или одной дозы в случае вакцины Janssen), например, пациентам, перенесшим трансплантацию органов или людям со злокачественными опухолями, которые находятся на иммуносупрессивной терапии. Бустерные дозы могут потребоваться из-за снижения иммунитета по прошествии определенного времени всем людям, прошедшим курс вакцинации.
В понедельник, 4 октября, Европейский департамент лекарственных средств рассмотрел заявку на получение торговой лицензии на бустерную дозу вакцины против COVID-19 Comirnaty производителя вакцин Pfizer/BioNTech. Комитет решил, что бустерная доза может рассматриваться как минимум через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины людям в возрасте от 18 лет и старше.
Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике консультирует Министерство социальных дел по вопросам, связанным с государственным планом иммунизации и другими вакцинациями. В комиссию входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здравоохранения, Департамента лекарственных средств, Больничной кассы и Министерства социальных дел.
Цели вакцинации от COVID-19: снизить число случаев заболевания и смертей от COVID-19, защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме, снизить распространение коронавируса в Эстонии и таким образом держать третью волну заболевания COVID-19 на как можно более низком уровне, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества. Информацию о вакцинации можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по государственному справочному номеру 1247.
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