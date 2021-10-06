ВАЖНО | Госкомиссия дала рекомендации по бустерной дозе вакцины против COVID-19

По мнению экспертов, для предотвращения серьезных случаев COVID-19 и, как следствие, перегрузки системы здравоохранения, необходимо продолжать уделять внимание вакцинации людей, которые еще не были вакцинированы. Бустерную дозу эксперты рекомендуют людям старше 65 лет, и всем жителям домов попечения от 18 лет не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации.

Комиссия считает, что бустерная доза может быть предложена остальному населению от 18 лет не ранее, чем через восемь месяцев после окончания курса первичной вакцинации. Независимо от того, какая вакцина вводилась людям ранее, в качестве бустерной дозы комиссия рекомендует вакцину Pfizer/BioNTech.

”По мнению экспертов, в настоящее время основное внимание следует уделять вакцинации людей, которые еще не были вакцинированы, особенно пожилых людей. Это люди, которые с наибольшей вероятностью серьезно заболеют, если заразятся, и будут нуждаться в стационарном лечении, — сказала Хейди Аласепп, глава экспертной комиссии по иммунопрофилактике, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения. — Бустерные дозы рекомендованы комиссией людям людям старше 65 лет, и всем жителям домов попечения от 18 лет не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации. Этим целевым группам государство также предлагает бесплатную вакцинацию против гриппа. По мнению экспертов, две вакцины можно вводить с любым интервалом, даже в один и тот же день”.

Людям старше 65 лет бустерные дозы COVID-19 будут предоставляться в первую очередь центрами здоровья, жителям домов попечения — медсестринской помощью.