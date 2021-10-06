Сумма алиментов на детей больше не будет привязана к минимальной зарплате

"К базовой сумме в 200 евро будет добавляться 3% от средней зарплаты за прошлый год, также каждый год базовая сумма будет расти по причине инфляции. Эта сумма может уменьшиться в случае, если в семье несколько детей, также сумма может стать меньше, с учетом пособий на ребенка.