06.10.2021, 21:52
Сумма алиментов на детей больше не будет привязана к минимальной зарплате(24)
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Министерство юстиции подготовило законопроект, согласно которому в будущем алименты не будут привязаны к минимальной зарплате, пишет rus.err.
"К базовой сумме в 200 евро будет добавляться 3% от средней зарплаты за прошлый год, также каждый год базовая сумма будет расти по причине инфляции. Эта сумма может уменьшиться в случае, если в семье несколько детей, также сумма может стать меньше, с учетом пособий на ребенка.
Будут учитываться и многие другие факторы, например, сколько времени ребенок проводит с тем или иным родителем и общее число иждивенцев в семьях. На сайте Министерства юстиции будет создан календарь, который поможет рассчитать сумму алиментов", — пояснила министр юстиции Марис Лаури.
Нижний порог ставки по алиментам уже длительное время составляет половину от минимальной зарплаты — 292 евро. В следующем году эта сумма могла бы увеличиться на 35 евро.