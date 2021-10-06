Эпп Мяэ впервые стала серебряным призером чемпионата мира

В финальной схватке Мяэ уступила американке Аделайн Грэй 4:6. Таким образом Грэй отстояла свое звание чемпионки мира. Она также является обладателем серебряной медали на Олимпиаде в Токио.

Обладатель бронзовой медали на прошлом чемпионате мира, Эпп Мяэ, в предварительном раунде отдыхала, а затем одержала две уверенные победы — над украинкой Анастасией Осняч-Шустовой (12:0) и представительницей Монголии Загардулам Найгалсурен (12:1). В полуфинале Мяэ встретилась с 22-летней Айпери Медет Кызы из Кыргызстана, которая в этом году заняла пятое место на Олимпиаде в Токио и завоевала серебро на чемпионате Азии.

Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло со 2 по 8 октября. После того, как чемпионат мира в прошлом году из-за пандемии COVID-19 не состоялся, было принято решение провести этот турнир в 2021 году через два месяца после окончания летних Олимпийских игр в Токио.